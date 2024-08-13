Hız tespit kamera cezalarının dağıtımı ihalesi yine iptal

"Hız Tespit Kameraları Ceza Bildirim Formu Tebliği Hizmet Alım İşi" ihalesinin, yapılan itiraz üzerine Rekabet Kurulu tarafından değerlendirilerek iptal edilmesine karar verildi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Omeryan Construction Ltd. tarafından yapılan itiraz kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Rekabet Kurulu, ihaleyi kazandığı açıklanan Airtech Ltd.'nin teklifinin geçersiz olduğuna karar verdi.

Airtech Ltd.'nin, teklifi ile birlikte sunmuş olduğu beyannamesinin, ihalenin idari şartnamesine uygun doldurulmadığını tespit eden Rekabet Kurulu, ayrıca Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleyi geçersiz teklif ile sonuçlandırarak hata yapmış olduğuna işaret etti.

Rekabet Kurulu kararında, ihale konusu iş ile ilgili olarak yasal mevzuata uygun yeni bir ihale süreci başlatılmasına veya ihale konusu iş ile ilgili Yasa'ya uygun başka bir yöntemle alım yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.