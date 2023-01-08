Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı, kaçmaya çalışırken yaralandı

Minareliköy'de dün hırsızlık yaptığı sırada polisler tarafından fark edilen 36 yaşındaki H.E. (E) kaçmaya çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten zemine atlayarak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Minareliköy'de dün faal durumda olmayan Rehabilitasyon binasının kapısını hasara uğratarak açıp içeriye giren klima bakır borularını çalarken, polisler tarafından fark edilen 36 yaşındaki H.E. (E) kaçmaya çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten zemine atlayarak yaralandı.

Düştüğü esnada polise yakalanan H.E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen 23 yaşındaki H.G.(E)’nin, daha önce aynı bina içerisinden H.E. tarafından çalınan bakır klima borularını, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine satarak 1400 TL aldığı tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.