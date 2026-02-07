“Gündemimizde erken seçim yoktur, icraat vardır”

Başbakan Ünal Üstel Güzelyurt’ta incelemelerde bulundu. “Gündemimizde erken seçim yoktur. Bizim gündemimizde icraat vardır,” diyen Üstel, siyasi istikrarın ülkedeki tüm sektörlere de istikrar getirdiğine dikkati çekti.

BRT’nin haberine göre Üstel, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği ve Kalkanlı'daki Cypfruvex tesislerini ziyaret etti. Üstel, Cypfruvex tesislerinde yapımı devam eden soğuk hava deposu çalışmalarını da yerinde inceledi.

Başbakan Ünal Üstel, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un en önemli ürünü olan narenciye konusunda konuşmak ve üreticiler ve birliklerle görüş alışverişinde bulunmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Güzelyurt’un sorunlarını yavaş yavaş çözdüklerini savunan Üstel, bu yıl narenciyenin altın yılını yaşadığını ve üreticilerin ürünlerini en iyi fiyata pazarladığını söyledi. Üstel, üreticilerin tüm eksiklerinin tamamlanacağına işaret ederek, Valencia ürünü için de önümüzdeki günlerde rekor bir fiyat açıklaması yapacaklarını belirtti.

Ülkenin ve Güzelyurt’un hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Üstel, Güzelyurt’ta eksik olan hal bölgesi konusunda çalışma yaptıklarını ve Cypfruvex alanı içerisinde belirledikleri yer için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Başbakan Üstel, narenciye sektöründe hiçbir üreticinin zarar görmemesi adına bakanlık ve Cypfruvex ile gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Üreticilere hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, vazgeçilmez bir ürün olan narenciyenin Türkiye’den gelen su ve yapımı devam eden soğuk hava deposuyla daha da değer bulacağını söyledi.

Güzelyurt’ta daha çok iş sahası açılması için yatırım başlattıklarını ve gençlerin göç etmemesi için tüm imkânları seferber ettiklerini kaydeden Üstel, önümüzdeki günlerde gençlerin ve kadınların daha çok çalışma hayatına katılması amacıyla yeni paketler açıklayacaklarını belirtti.

“Gündemimizde erken seçim yoktur. Bizim gündemimizde icraat vardır,” diyen Üstel, siyasi istikrarın ülkedeki tüm sektörlere de istikrar getirdiğine dikkati çekti.