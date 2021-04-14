UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, tarihi henüz belli olmasa da parti kurultayının ‘çok adaylı’ olacağını söyledi, seçimi ‘kurallara ve yasalara uygun şekilde, şaibeye fırsat vermeden’ gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

“Demokrasi sadece UBP için değil, tüm partiler için önemlidir” diyen Hasipoğlu, “Her yöneticinin seçimle gelmesi çok önemli bir şey… Ben seçilmiş kişilerin seçtiği biriyim” dedi.

HASİPOĞLU’NUN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI:

“Tarihi henüz belli olmasa da kurultay çok adaylı olacak”

“Ben seçilmiş kişilerin seçtiği biriyim”

“Genel Başkanlığa kimlerin aday olup, olmayacağı belli değil. Ancak seçimi usulünce, kurallara uyarak, herhangi bir şaibeye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyorum”

“UBP’de gençleşme, yenilenme döneminin başlayacağına inanıyorum”

“Genel sekreterlik görevine gelmemin emsal teşkil edeceğine inanıyorum”

Ayşe GÜLER

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, tarihi henüz belli olmasa da parti kurultayının ‘çok adaylı’ olacağını söyledi, seçimi ‘kurallara ve yasalara uygun şekilde, şaibeye fırsat vermeden’ gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

“Demokrasi sadece UBP için değil, tüm partiler için önemlidir” diyen Hasipoğlu,

“Her yöneticinin seçimle gelmesi çok önemli bir şey… Ben seçilmiş kişilerin seçtiği biriyim” dedi.

Hasipoğlu, genel sekreterlik görevine seçilmenin emsal teşkil ettiğini, partide ‘gençleşme’ ve ‘yenilenme’ döneminin başlayacağına inandığını da vurgulayarak, “UBP’de belki de yeni başlangıç olmuş olacak. Bu açıdan da seçimi önemsiyorum” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Hasipoğlu iç siyaset ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Genel sekreterlik UBP için oldukça önemli”

Hasipoğlu, ‘genel sekreterlik’ makamının UBP için oldukça önemli olduğunu söyledi, hükümette olunması nedeniyle bu görevin daha da değer kazandığını kaydetti.

Parti ile hükümet arasındaki ilişkileri koordine etme görevini üstlendiğini ifade eden Hasipoğlu, örgütlenmeyi gerçekleştirerek, parti tüzüğü ile ilgili değişiklikleri hayata geçirmek istediğini dile getirdi.

Hasipoğlu, “UBP kurultayları hep çok adaylı geçmiştir” şeklinde konuşarak, “CTP ile kıyasladığımda, UBP bu anlamda çok daha demokratiktir. Çünkü hep seçimle oldu” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, tarihi henüz belirlenmese de olağan kongrede örgüt başkanlarının seçileceğini dile getirdi, “Orada da çok adaylı seçimler olacak. UBP tamamen seçimler üzerine kurulan ve seçtiği kişilerin yönettiği bir yönetim anlayışıyla ayakta duran bir partidir” dedi.

Hasipoğlu, Ekim’e kadar bu kongrenin yapılması gerektiğine işaret etti.

Kendisini seçen parti meclisi üyelerinin 11 bin üye tarafından belirlendiğini ifade eden Hasipoğlu, “Ben seçilmiş kişilerin seçtiği biriyim” şeklinde konuştu.

“Seçilen bir kişinin orada olması başka”

Hasipoğlu, seçim öncesinde genel sekreterlik görevinin vekaleten yürütüldüğünü, bu durumun herhangi bir boşluk oluşturmadığını söylese de “ Seçilen bir kişinin orada olması başkadır” dedi.

Hasipoğlu, tüzük ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde hareket edeceğini kaydetti.

Ekim ayına kadar olağan kurultayı gerçekleştirmeyi hedeflediğini aktaran Hasipoğlu, bunun öncesinde de örgüt seçimlerini yaparak, ilçe başkanlarını, son olarak da genel başkanlık seçimini yapmayı planladığını söyledi.

“UBP’de gençleşme, yenilenme döneminin başlayacağına inanıyorum”

Hasipoğlu, UBP’nin en genç vekil olduğunu, Parti Meclisi’nin de kendisini genel sekreterlik görevine getirdiğini belirterek, “UBP’de gençleşme, yenilenme döneminin başlayacağına inanıyorum” dedi.

Genel sekreterlik görevine gelmesinin ‘emsal’ teşkil ettiğine inandığını dile getiren Hasipoğlu, “UBP’de belki de yeni başlangıç olmuş olacak. Bu açıdan da seçimi önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, genel sekreterlik seçimin dönüm ve dönüşüm noktası olduğunu vurgulayarak, partinin yeni kişilere de kapısını açmasının önemine değindi.

“Geçmiş dönemde usulsüzlük oldu diyemem. Ama sorunlu kurultaylarımız oldu…”

Genel Başkanlığa kimlerin aday olup, olmayacağının belli olmadığını söyleyen Hasipoğlu, usulünce, seçimi kurallara uyarak, herhangi bir şaibeye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Hasipoğlu, “Hükümette değişiklik olmazsa, UBP’nin seçeceği genel başkan, ülkenin başbakanı olacak. Bu anlamda önemli” dedi.

“Geçmiş dönemde usulsüzlük oldu diyemem. Ama sorunlu kurultaylarımız oldu. Ama kendi dönemimde her şeyin kurallara yasalara uygun yapılmasını istiyorum” diyen Hasipoğlu, “Demokrasi sadece UBP için değil, tüm partiler için önemlidir” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, “Her yöneticinin seçimle gelmesi çok önemli bir şey” diyerek, “ Genel sekreterlik seçiminde de söylentiler oldu, atama mı olacak, olmayacak… Ben aday olduğumu söyledim, kimse de bana çekil demedi” dedi.

Hasipoğlu, seçim sonucunun kendisini için sürpriz olmadığını, yarışı kazanmayı beklediğini belirtti.

“Hükümet ateşten gömlek giydi”

Zor bir süreç yaşandığını, çok fazla açılım yapılmadan pandemi etkisinde vatandaşları sağlıklı ortamda yaşatma ve ekonomi gailesi olduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Hükümet, ateşten gömlek giydi. Burada genel sekreter olarak birinci görevim Başbakanın parti işleriyle ilgili yükünü hafifletmektir” dedi.

Hasipoğlu, bu nedenle genel sekreterlik seçiminin yapılmasında ısrarcı olduğunu söyledi.

Tarihi henüz belli olmasa da kurultayın çok adaylı olacağını dile getiren Hasipoğlu, “Daha önce olduğu gibi bir seçim olacak” dedi.

“Muhalefetle işbirliği…”

Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 gayrı resmi görüşmelere de değinen Hasipoğlu, “Yeni bir görüş ve vizyonla oraya gidiyoruz. Cenevre öncesi parti genel sekreterleriyle oturup, ortak toplantı yapmak istiyorum” dedi.

Hasipoğlu, Meclis çalışmalarında da muhalefetle daha etkin işbirliği içerisinde olacağını sözlerine ekledi.