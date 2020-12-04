“Her yolu, her yöntemi deneyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle yeniden görüşüyor.

Tatar, ilk görüşmeyi UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner ile gerçekleşiyor. Görüşme saat 14.00'te gerçekleşti.

Saner, gerçekleşen görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

UBP Genel Başkanvekili UBP’nin bir hükümet kurma zorunluluğunu çok iyi bildiğini söyledi, icraat hükümeti kurulması gerektiğini ifade eden Saner, ‘Erken seçim hükümeti’nden de çekinmeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmenin ardından açıklama yapan Saner, görev verilirse siyasi partilerle görüşmelerinin yeniden başlayacağını belirtti.

Saner şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin bir takım değerlendirmeler yapacağı kararlılığını gördük, görev bize verilirse de durumumuzu aktardık.. Fikir teatisinde bulunduk, takdir Sayın Cumhurbaşkanı’ndadır. Ülkenin bir an önce hükümete ihtiyacı vardır, UBP bunun farkındadır, bir hükümeti nasıl kurabiliriz diye ilk görevi aldığımızda da son güne kadar çalıştık.

Bugün itibarıyla da bütçenin bir an önce Meclis’e gönderilmesi gerektiği bilincindeyiz, Covid 19 ve ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, bir hükümet için üzerimize düşen ne varsa her yolu yöntemi deneyeceğiz.”