Her yerde aranıyor

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da 19 Kasım tarihinde kaldığı evden ayrılan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki Sadık Âmin’in ailesi çocukları için endişeli. Aile, çocuklarının kayıp haberini Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bildirdi.

Kayıp gencin kardeşi Yılmaz Âmin, YENİDÜZEN’e konuştu.

Kardeşinin bu şekilde ortadan kaybolmadığını söyleyen Yılmaz Âmin, en son 19 Kasım tarihinde kardeşini gördüğünü o günden bu yana görmediğini söyledi.

“Psikolojik sorunlar yaşadı ama iyiydi”

Kardeşinin bir takım psikolojik sorunlar yaşadığını ancak son zamanlarda iyi olduğunu söyleyen Yılmaz Amin, “Kardeşim telefon kullanmıyor, her yere baktık aramadığımız yer kalmadı. Umarım evine döner” dedi.

Polis Sadık Amin’in kaybolduğunu duyurdu

Polis, 19 Kasım tarihinden bu yana kayıp olan gencin duyurusunu şu şekilde yaptı:

“Kayıp şahıs aranıyor

19.11.2020 tarihinde, saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da sakin Sadık ÂMİN (E-24), ikametgâhından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Adı edilen aranmaktadır.”