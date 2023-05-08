“Her giden bakan cebinde anlaşma ile gelirse Meclis’in yetkisi aşılır”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uluslararası anlaşmaların taslak halindeyken ilgili komitede, taraflarla birlikte görüşülmesi gerektiğini vurguladı, bu konuda bir yasa önerisi hazırlığında olduklarını kaydetti.

“Her giden bakan cebinde uluslararası anlaşma ile gelirse Meclis’in yetkisi aşılmış oluyor” diyen Erhürman, bu durumun kabul edilip, sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Erhürman, sistem içerisinde protokol düzeninin çöktüğünü, belli dönemlerde siyasi şov maksatlı olduğunu kaydetti.

Uluslararası anlaşmaların son dönemde, yoğunluk kazanmış şekilde imzalandığını da ifade eden Erhürman, bu anlaşmalarla ne ilgili kamu kuruluşların ne de Meclis’teki diğer siyasi partilerin haberi olduğunu dile getirdi.

Erhürman, “Devlet ciddiyetiniz varsa, uluslararası anlaşmaların Meclis’ten geçmesi gerekiyor. Anlaşma kimsenin haberi olmadan imzalandığında tekrar tartışmaya neden oluyor, ek protokol imzalamak gündeme getiriyor” şeklinde konuştu.