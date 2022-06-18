"Her Daim Dostlar", Kocareis'te seminer düzenledi

Her Daim Dostlar, bu sabah Kocareis Restaurant kütüphanesinde “İklim krizi ve biyolojik çeşitlilik" konusunda bir seminer düzenledi.

Seminerin sunumunu yapan Doç. Dr. Nazım Kaşot, insanoğlunun doğadaki milyonlarca türden sadece birisi olduğunu ama bütün doğaya hükmetmek istediğine işaret etti.

Seminer sonunda “çevreyi hor gören geleceği zor görür” sloganlı pankart ile fotoğraf çekildi ve Her Daim Dostlar Lideri Yusuf Yüksel Şentuğ tarafından Nazım Kaşot’a teşekkür belgesi sunuldu.