Her Daim Dostlar iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenliyor
Her Daim Dostlar grubu yarım iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenleyecek.
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Her Daim Dostlar grubu yarım iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenleyecek.
Her Daim Dostlar’dan yapılan duyuruda, Doç. Dr. Nazım Kaşot ‘un sunacağı seminer yarın saat 08.00-09.00 arasında Kocareis Restaurant Kütüphanesinde yer alacak. Seminerin halka açık olduğu belirtildi.
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