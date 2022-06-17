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  3. Her Daim Dostlar iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenliyor
Her Daim Dostlar iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenliyor

Her Daim Dostlar iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenliyor

Her Daim Dostlar grubu yarım iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenleyecek.

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Her Daim Dostlar grubu yarım iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenleyecek.

Her Daim Dostlar’dan yapılan duyuruda, Doç. Dr. Nazım Kaşot ‘un sunacağı seminer yarın saat 08.00-09.00 arasında Kocareis Restaurant Kütüphanesinde yer alacak. Seminerin halka açık olduğu belirtildi.

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