Her Daim Dostlar Grubu, "Eski Rum Mektebi"nin bakıma alınmasını ve amacı dışında kullanılmamasını talep etti

Her Daim Dostlar Grubu, Kıbrıs’ta asırlardan bu yana farklı medeniyetlerden gelen tarihi ve kültürel binaların kültürel, sanatsal vb. amaçlar dışında kullanılmasına veya kullanılması için kiralanmasına "şiddetle" karşı olduğunu bildirdi.

Her Daim Dostlar Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada, uygun amaçlar için kullanıma verilen kültürel binaların ve “Eski Rum Mektebi” diye bilinen binanın bakımsız kullanılması durumunda kullanımına verilen dernek veya sivil toplum örgütünden geri alınması ve bakımının yapılarak gerektiği şekilde kullanılması talep edildi.

Açıklamada, “İnanıyoruz ki, halkımız da bizim gibi düşünmekte ve bu şekilde bulunmasından büyük ızdırap üzüntü duymaktadır. Eski Rum Mektebi bir an önce bakıma alınmalı ve Gazimağusa’mıza kültürel etkinliklerin yapıldığı bir yapıya döndürülmelidir.”