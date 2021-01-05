Hem tiyatro hem de sinemadaki en büyük tutkusu oyunculuk

Fehime ALASYA

11 yaşından beridir sahnelerde olan Ayşe Yükselir Burçel, en büyük tutkusunun oyunculuk olduğunu anlattı. Tiyatro sahnesinin tozunu 11 yaşında yutmaya başlayan Burçel, hâlâ sahnelerden kopmadı… Salgından dolayı tiyatroya mecburi bir ara verdiklerini kaydeden Burçel, bu sürede film oyunculuğuna soyunmuş.

Salgından dolayı uzun süredir tiyatro sahnelerinden uzak kalmak zorunda olan Burçel, bu zamanı da yine oyunculukla değerlendirmiş, yeni bir sinema filmi için kolları sıvamış…

Tüm bunları geçimini kazandığı ana mesleği olan grafik tasarımcılığı dışında kalan boş zamanlarına sığdırmak durumunda olan Burçel, “Yine de her şeye rağmen oyunculuk benim için her zaman ön plandadır ve hep de öyle kalacaktır” diyor.

Dört yaşında bir de kızı olduğunu anlatan Burçel, kızının da sahnede olmayı, onu izlemeyi ve tün provalarına katıldığını anlattı.

‘Korsan Ayşe’ olarak biliniyor

Lise öğrencisi iken duygusal bir kişiliğe sahip olduğu için öğretmeni tarafından ‘Korsan Ayşe’ lakabıyla tanışan 31 yaşındaki Burçel, ‘zaten korsan bir ülkede yaşıyoruz, bana da korsan demişler, kabul ettim, bu yıllara geldim” diyerek Nam-ı diğer ‘korsan Ayşe’ olarak bilinmekten büyük mutluluk duyuyor.

Hem sinema, hem tiyatro

11 yaşında LTB tiyatrolarının gençlik ekibiyle tiyatroya başlayan ve gönül veren Burçel, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nde aktif olarak oyunculuk yapıyor.

Tiyatroların kapalı olmasından dolayı şu an sinema filmi projesinde çalışan Burçel, “Üzerimizdeki ambargolardan kaynaklı sinema sektörünün gelişmiş olmadığını anlatarak, “Reklam vermesi veya bizi desteklemesi için çaldığımız kapılardan sadece küçük esnaf yanımızda oluyor. Büyük şirketler bu tarz çalışmalara değer ve önem vermiyor.” diyor.

“Toplumumuzda çok güzel değerler yetişiyor”

Toplum olarak özellikle sanat açısından ülkede çok başarılı bireyler yetiştiğini dile getiren Burçel, çok güzel tepkiler aldıklarını ifade ediyor.

Tiyatro ve film oyunculuğunu karşılaştıran Burçel, tiyatro olarak izleyici kitlesinin çok daha geniş olduğunu anlattı; “Tiyatro hem izlenmesi hem de maddi olarak desteklenmesi açısından daha aktif bir noktada. Bu alanda güzel destek alıyoruz, iyi bir izleyici kitlemiz oluştu.”

Salgın tiyatro çalışmalarını da durdurdu

Salgından dolayı sende en az iki oyun çıkaran derneğin, şu an hiçbir çalışma yürütmediklerini, bu boşluktan da faydalanarak sinemada daha aktif olarak rol aldıklarını anlattı.

İş yaşamının dışında tüm bu üretim ve başarı için çabaladıklarını anlatan Burçel, “Tüm bunlar ‘işte bizim insanımız da güzel işlere yapabiliyormuş’ denilebilmesi için çalışıyoruz” dedi.