Kıbrıslı Türk dijital içerik üreticisi ve fotoğrafçı Alp Galip, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Katar’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun prestijli turizm ödülleri arasında gösterilen Qatar Tourism Awards’da “Outstanding Qatar Vlog of the Year” ödülünü kazanan Galip, ödülü ülkesine getirmenin gururunu yaşadığını açıkladı.

UN Tourism ve Qatar Tourism’in ortaklaşa düzenlediği, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ödül töreninde elde ettiği başarıyı sosyal medya hesabından duyuran Galip, bir Kıbrıslı Türk olarak bu ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Galip, açıklamasında ödül sürecinde kendisine destek veren KKTC Katar Konsolosluğu’na ve Konsolos Huriye Hancerli’ye teşekkür etti. Oylama sürecinde yanında olan ailesine, dostlarına ve tanımadığı halde kendisine destek veren herkese de teşekkürlerini ileten Galip, rakibi olan Türk içerik üreticisi Ozan’a (Walking Oz) da değinerek, yarışma sürecindeki dostane yaklaşımından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ödülün kendisine verilmesinde son kararı alan jüri üyelerine ve Katar’daki dostlarına da teşekkür eden Galip, iki hafta sonra adada görüşmek dileğinde bulundu.

Erhürman’dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Alp Galip’i tebrik etti.

Galip’in Qatar Tourism Awards’dan “Outstanding Qatar Vlog of the Year” ödülüyle döndüğünü belirten Erhürman, gençlerin emekleri, zekâları, yaratıcılıkları ve azimleriyle başarı hikâyeleri yazmaya devam ettiğini vurguladı.

Erhürman, paylaşımında, “Gençlerimiz, emekleriyle, zekalarıyla, yürekleriyle, yaratıcılıklarıyla başarı hikayelerini yazmaya, engelleri aşıp dünyayla buluşmaya devam ediyor. Gurur duyuyoruz sevgili Alp. Yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.