Hedef yine tüm kamu maaşlarından kesinti mi?

Recep DAL

Başbakan Ünal Üstel’in Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı “milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti” önerisinin perde arkasında farklı bir hazırlık olabilir. Üstel’in konuşmasında kullandığı ifadeler, yalnızca milletvekillerini değil, ilerleyen süreçte tüm kamu çalışanlarını kapsayacak yeni bir maaş kesintisi planının adeta işaretçisi nitelikte.

Başbakan Üstel, dünkü Genel Kurul toplantısında Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı şekilde ve çalakalem hazırlanan bir dilekçeyle “milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti” önerisini siyasi bir şovla gündeme taşımıştı. Ancak önerinin sunuluş biçimi kadar, konuşma sırasında kullandığı ifadeler de düşündürdü.

Üstel’in kürsüde yaptığı konuşmada, “maaş kesintilerine milletvekillerinden başlayalım, sonrasında siyasi müdür ve müsteşarlara gelelim, oradan aşağıya doğru inelim” sözleri dikkat çekti. Başbakan’ın kullandığı “aşağıya doğru inelim” ifadesi, kamuda en düşük maaş alan kesimlere kadar uzanacak yeni bir kesinti planına işaret ediyor.

Hayat pahalılığı girişimi yeniden mi gündemde?

Hatırlanacağı üzere UBP-DP-YDP Hükümeti, Nisan ayında maaşlardaki hayat pahalılığı ödeneğini budamaya yönelik bir girişimde bulunmuştu. Söz konusu düzenleme, sendikaların ve toplumsal muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşmış; ülke genelinde yapılan grevler, kitlesel eylemler ve Meclis’in içine kadar taşınan protestolar sonrası hükümet geri adım atmak zorunda kalmıştı. Tepkilerin büyümesi üzerine ilgili yasa tasarısı Genel Kurul gündeminden çekilmişti.

Başbakan Üstel’in son Meclis oturumundaki açıklamaları ise, daha önce büyük toplumsal tepkiye yol açan hayat pahalılığı budama girişiminin yeniden gündeme getirileceği yönünde yorumlandı. Özellikle “kesintilere yukarıdan başlayalım” söyleminin, ilerleyen süreçte tüm kamu çalışanlarını kapsayacak yeni bir düzenleme için siyasi zemin oluşturma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Üstel’in açıklamasında bir itiraf vardı”

Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu “Sabahın Haberleri” programına telefonla bağlanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Başbakan’ın açıklamalarının doğrudan tüm kamu çalışanlarını hedef alan yeni bir maaş kesintisinin habercisi olduğunu vurguladı.

Barçın, “Başbakan Ünal Üstel’in Meclis kürsüsünden yaptığı ‘milletvekilleri maaşlarından yüzde 10 kesintisi’ önerisinin siyasi bir şov olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, konuşmadaki asıl mesajın farklı olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklamasını sürdüren Barçın, Üstel’in konuşmasında özellikle dikkat çekici bir ifade kullandığını belirterek şunları söyledi:

“Üstel, konuşmasında çok ince bir şey söyledi. ‘Maaş kesintilerine milletvekillerinden başlayalım, sonrasında siyasi müdür ve müsteşarlara gelelim, oradan aşağıya doğru inelim’ dedi. Aşağı doğru ne demektir? Başbakan Üstel burada Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranını tüm kamu çalışanlarının Temmuz ayı maaşlarına eksik yansıtmanın yolunu yaptı. Burada bir itiraf vardı.”

Barçın, hükümetin geçmişte geri çekmek zorunda kaldığı hayat pahalılığı düzenlemesini farklı bir yöntemle yeniden gündeme taşıma hazırlığında olduğunu söyleyerek, “Kısacası tüm kamu çalışanlarının Temmuz sonu alacağı maaşlardan kesinti yapma niyeti ortaya kondu” dedi.