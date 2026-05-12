“Doğa Onuruna” Projesi hayata geçti

Girne’de Heidi Trautmann ve Fatma Özok ile iş birliğinde hayata geçirilen “In Honour of Nature / Doğa Onuruna” yerleştirme projesinin açılışında sanatçılar ve sanatseverler bir araya geldi.

Sanatın yalnızca estetik değil aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratan gücünü gözler önüne seren etkinlikte, kurumuş bitkiler, boş saksılar ve ihmal edilmiş ortak yaşam alanları; tel heykeller, seramik çiçekler ve kuş figürleriyle yeniden hayat buldu. Proje; doğaya saygı, geri dönüşüm, çevre bilinci ve sanatın iyileştirici gücünü bir araya getirerek yaşam alanlarının küçük dokunuşlarla nasıl dönüştürülebileceğini gösterdi.

Heidi Trautmann konuşmasında, bir binanın giriş alanının o yapıda yaşayan insanların aynası olduğunu ifade ederek, kent estetiğinin yalnızca belediyelerin değil, bireylerin de sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti. Girne’de daha temiz, daha güzel ve daha duyarlı yaşam alanları oluşturulması adına bu projenin önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Fatma Özok ise konuşmasında, bu çalışmanın yalnızca bir sanat yerleştirmesi değil; doğaya, yaşama ve birlikte üretmenin gücüne dair sembolik bir mesaj olduğunu belirtirken, Heidi Trautmann’ın çevreye duyarlı yaklaşımı ve ilham veren fikrinin bu projenin çıkış noktası olduğunu ifade etti.

Uluslararası Alasia Üniversitesi Rektörü ve akademik kadronun da katılım gösterdiği buluşmada, sanatın toplumsal farkındalık oluşturan gücü ve çevre bilincine katkısı vurgulandı.