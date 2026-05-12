EL-SEN Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) olağan genel kurul toplantısı cumartesi günü yapılacak.
A+A-
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) olağan genel kurul toplantısı cumartesi günü yapılacak.
EL-SEN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Paradise Park'ta yer alacak toplantı saat 9.30'da başlayacak.
Olağan genel kurul toplantısında başkan, genel sekreter; icra ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.
Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler : el-sen