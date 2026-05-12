Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nden Devlet Bahçeli’ye ziyaret

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Behiye Çavuşoğlu ile Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş, Mütevelli Heyeti Başkan Vekilleri Mehmet Hadi Tunç ve Doç. Dr. Ahmet Maşlakcı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Üniversiteden verilen bilgiye göre; gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yükseköğretimdeki gelişimi, milli değerlerin korunarak geleceğe taşınması ve Türkiye ile sürdürülen iş birliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin; bilimsel üretimi, çağdaş eğitim anlayışı ve kültürel değerlere bağlı vizyonuyla KKTC yükseköğretimine katkı sağlayan önemli bir eğitim kurumu olduğu vurgulandı.

Ziyaret kapsamında ayrıca genç nesillerin milli bilinç, toplumsal sorumluluk ve güçlü bir gelecek vizyonuyla yetiştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sonunda üniversite heyeti tarafından Devlet Bahçeli’ye, Kıbrıs Türk halkının kültürel mirasını simgeleyen anlamlı bir hediye takdim edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.