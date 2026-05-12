Özgöçmen: "Hemşire yetiştirilmesine yönelik planlı devlet politikası oluşturulmalı"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, ülkede hemşire yetiştirilmesine yönelik planlı devlet politikası oluşturulması ve gençlerin hemşireliğe teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Özgöçmen, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda artan nüfus ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın büyümesi nedeniyle hemşirelerin ağır iş yükü altında görev yaptığını kaydetti.

Ülkede yeterli sayıda hemşire yetiştirilememesinin önemli bir sorun olduğunu belirten Özgöçmen, “Hemşire planlamasının yapılmaması ve hemşire yetiştirilmesine yönelik sürdürülebilir politikaların oluşturulmaması, çok yakın gelecekte sağlık sistemini ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen mesajında, insan yaşamına dokunan, sağlık hizmetlerinin temel taşı olan hemşirelerin günü olan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

“Vazgeçilmez bir role sahip”

Özgöçmen, “Modern hemşireliğin öncüsü Florence Nightingale’in doğum günü olan bu anlamlı günde fedakârlıkları, bilgi ve emekleriyle toplum sağlığını koruyan tüm hemşirelerimizi saygı ve minnetle selamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hemşireler bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirme sürecinde vazgeçilmez bir role sahip olduğuna vurgu yapan Özgöçmen, “Sağlık hizmetlerinin her aşamasında büyük özveriyle görev yapan hemşirelerimiz, yalnızca hastaların bakımını üstlenmekle kalmamakta aynı zamanda sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir görev yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ülkede hemşirelik mesleğinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Özgöçmen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Artan nüfus, sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın büyümesi ve mevcut personel eksikliği nedeniyle hemşireler ağır iş yükü altında görev yapmaktadır. En önemli sorunlardan biri ise ülkemizin yeterli sayıda hemşire yetiştirememesidir. Hemşire insan gücü planlamasının yapılmaması ve hemşire yetiştirilmesine yönelik sürdürülebilir politikaların oluşturulmaması, çok yakın gelecekte sağlık sistemini ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

Bugün gerekli adımlar atılmazsa, önümüzdeki yıllarda hastanelerde ve tüm sağlık hizmetlerinde hemşire eksikliği daha da derinleşecek bu durum hem sağlık çalışanlarını hem de halkın sağlık hizmetine erişimini olumsuz etkileyecektir. Nitelikli sağlık hizmeti ancak yeterli sayıda, iyi eğitim almış ve desteklenen hemşirelerle mümkündür.

Bu nedenle, hemşirelik eğitimi kontenjanlarının artırılması, ülkede hemşire yetiştirilmesine yönelik planlı devlet politikalarının oluşturulması, gençlerin hemşirelik mesleğine teşvik edilmesi ,kamu sağlık sistemindeki hemşire kadrolarının güçlendirilmesi, çalışma koşulları ile özlük haklarının iyileştirilmesi acil ve kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.”

Özöçmen, hemşirelik mesleğinin güçlenmesi, toplum sağlığının korunması ve gelecekte sağlık sisteminde yaşanabilecek insan kaynağı krizinin önlenmesi adına mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Birlik Başkanı Özgöçmen, insan sağlığı için emek veren tüm hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlayarak, sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek yaşamı diledi.