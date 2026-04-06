 “Hedef Meclis’ten geçmemesi”

UBP-YDP-DP Hükümeti'nin Yasa Gücünde Kararname'lerle hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması kararına karşı grev ve eylem başlatan kamuda örgütlü sendikalar, bugün genel grev başlattı.

Belirlenen noktalarda toplanan sendikalar, Meclis’e yürüyecek.

Mücadeleyi süresiz grevlerle sürdüreceklerini söyleyen Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, hedeflerinin söz konusu yasa tasarısının Meclis’ten geçmemesi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da grevde olacak. Bu nedenle ortaokul ve liselerde sınavlar yapılmayacak.

NE OLMUŞTU?

Halkın cebine göz diken yasa girişimine karşı pazartesi günü sokağa çıkan 62 sendika, örgüt ve birlik Meclis önünde sert polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gün boyu süren genel grev ve arbedede polis biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale etmiş, protestocular ise barikatları aşarak Meclis’e girmişti. Tepkilerin odağındaki hükümet ise geri adım atmak yerine süreci oyalayan bir “görüşme masası” kurmuştu. Bu “masadan” uzlaşı çıkmayınca Meclis’te gece saatlerinde Genel Kurul toplanmış, hükümetin ısrarıyla iktidar vekilleri emekçinin hakkını budayacak yasayı geçirmek için çabalamıştı. Ardından sabah saatlerinde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, meclisin açılması için çağrı yapmayacağını, diyalog kurulması için zaman tanınması gerektiğini söylemişti.

Sendikalar ise söz konusu grevleri askıya almıştı.

Öte yandan, CTP ve sendikalar geçtiğimiz Perşembe günü UBP-DP-YDP Hükümeti'nin çıkardığı Yasa Gücü Kararname'ye ara emri alabilmek için Anaysa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Duruşma bugün görülecek.