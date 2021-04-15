Haziran 2021’e kadar 100.000 BioNTech-Pfizer aşı sözü

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Kıbrıs’ın Covıd-19’a karşı Haziran 2021’e kadar 100.000 BioNTech-Pfizer aşı dozu daha alacağını bildirdi.

Ioannou Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ‘Nisan 2021’den başlamak üzere yılın ikinci çeyreği için hızlandırılacak 50 milyon doz aşı teslim alınacağını’ duyuran Twitter’ine yer verdi.

Ioannou, "Çok iyi haber…. Kıbrıs’ın Haziran 2021’e kadar 100.000 doz aşı daha alacağını haber verdik” dedi.