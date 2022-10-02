Hayvancılara yönelik teşvikler açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin genel maliyetlerle ilgili talebine yönelik teşvikleri açıkladı

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Oğuz, hayvancılık sektöründeki sorunları bildiklerini, her zaman üreticinin ve üretimin yanında olduklarını söyleyerek, sektörde hayvancının yanında imalatçı ve halkın alım gücünü de düşünmek zorunda olduklarını söyledi..

Dövizdeki artışa dikkat çekerek maliyetlerin günden güne arttığına vurgu yapan Oğuz, ülkenin imkanları dahilinde çalışma yürütmeye çalıştıklarını hatırlattı.

“Çiğ inek sütü üreticiye 11,30 TL/LT yansıyacak”

Oğuz, hükümet olarak litre başı çiğ inek sütünün 9,5 TL/LT olup 1.8 TL/LT destek ile üreticiye 11,30 TL/LT yansıyacağını, koyun sütüne 2,5 TL/LT destek ile 21 TL/TL , keçi sütüne ise 2,30 TL/LT destek ile 15,80 TL/Lt olarak belirlendiğini aktardı.

Küçükbaş hayvan üreticisine 1,25 TL/kg, büyükbaş hayvan üreticisine 0,25 TL/kg arpa desteği

Oğuz, küçükbaş hayvan üreticisine 7,25 TL/KG satış fiyatı olan arpaya 1,25 TL/KG destek vererek 6 TL/KG’ye, büyükbaş hayvan üreticilerine ve yem fabrikalarına ise 0,25 TL/KG destek ile 7 TL/KG’den verileceğini açıkladı.

“3 ay faizsiz yararlanılabilecek”

Oğuz son olarak, hem küçükbaş hayvan üreticilerine verilecek olan subvansiyeli arpa için hem de besi yemi için 3 ay faizsiz olarak yaralanılabileceğini belirtti.