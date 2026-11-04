“Mahkeme kararları seçim takvimine göre değil, somut olgulara ve yasal mevzuata göre verilir”

Yüksek Mahkeme, mahkeme kararlarının seçim takvimine göre değil, dosyadaki somut olgulara, yasal mevzuata ve yargılama usullerine göre verildiğini vurguladı

Başbakan Ünal Üstel’in bir televizyon programında sahte diplomadan hüküm giyen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun yargı kararına ilişkin kullandığı ifadeler üzerine Yüksek Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçim yasaklarının başlamasının mahkemelerin görevlerini yerine getirmesine engel olmadığı ve yargı faaliyetlerinin siyasi takvimden bağımsız olarak devam ettiği kaydedildi.

Ceza prosedürünün polisin tahkikatıyla başladığı ve Başsavcılığın mahkemeye dava dosyalamasıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, “Mahkemeler, polis ve Başsavcılık tarafından dava dosyalanarak huzuruna getirilmesi halinde sanıklarla ilgili yargılama yapar.” denildi.

Sahte diploma ithamıyla Başsavcılık tarafından dosyalanan ilk davada bir sanığın mahkûm edildiği anımsatılan açıklamada, daha sonra mahkemeye taşınan iki davadan birinde de sanığın mahkûm edildiği, diğer davada ise duruşma aşamasına gelindiği belirtildi.

Açıklamada, sahte diploma soruşturmaları kapsamında Başsavcılık tarafından yakın zamanda dosyalanan benzer ithamlı davaların da Ağır Ceza Mahkemesine havale aşamasında olduğu kaydedildi.

YSK açıklamasında, “Herhangi bir ceza davasında Başsavcılık ve savunmanın duruşmaya hazır olduğu davaların görüşülmesi ve karara bağlanması, yargı sürecinin doğal işleyişi gereğidir.” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına konuk olan Ünal Üstel, UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun yargı sürecine ilişkin skandal ifadeler kullanmıştı

“Kişi yaptığından sorumludur, parti kişilerin değildir. Hatalı işlem varsa, yargı cezasını verir” diyen Üstel, “Bir kere şunu da ifade etmek gerek; bu kadın diyor ki diplomayı almadı ve kullanmadı. Alıp kullananlar var. Kadından önce bu diplomaları alanlar var. Niye ilk olarak UBP’nin eski Girne Kadın Kolları Başkanı’nı alıyor?” diye sormuştu.

Yargıya yönelik müdahale girişimini sürdüren Üstel, “Bu iş siyaset kokuyor mu? Oturup düşünmemiz gerek” ifadelerini kullanmıştı.

Üstel, “Seçim yasağı var, 60 gün hiçbir şey yapamıyorum. Yargı oturuyor, bu kararı alıyor. Bunu neden 6 Aralık’tan sonra almadı? Madem ki ülkede yasaklar var, uymak lazım. Önünde görüşülecek davalar varken önce UBP Kadın Kolları başkanı yargılandı” diye konuşmuştu.