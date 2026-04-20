HP tasarısı komiteye çekiliyor

Recep DAL

UBP-DP-YDP Hükümeti, son dönemde kitlesel eylemler ve genel grevlere neden olan hayat pahalılığı (HP) düzenlemesi konusunda geri adım attı. Hükümet temsilcileri, gerçekleştirdikleri grup toplantısının ardından, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen HP yasa tasarısının alt komiteye çekilmesine karar verdi.

Alınan karar sonrasında hükümet yetkilileri ile sendikalar arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, hükümetin aldığı karar sendika temsilcilerine iletildi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Tasarı komiteye geri çekilecek”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından tüm sendikalar adına açıklamalarda bulundu.

Bıçaklı, hükümetin kendi içinde aldığı karar doğrultusunda sendikaları bilgilendirmek üzere kendilerini davet ettiğini belirterek, “Biraz önce hükümet temsilcileri kendi aralarında karar aldılar. Gruplarının aldığı kararı bildirmek için bizi davet ettiler. Biz de icabet ettik” dedi.

Alınan karar kapsamında HP yasa tasarısının komiteye geri çekileceğinin kendilerine bildirildiğini ifade eden Bıçaklı, hükümetle görüşmelerin süreceğini ve uzlaşı sağlanması halinde tasarı üzerinde yeniden şekillendirme yapılacağını söyledi. Bıçaklı, “Bizim istediğimiz nokta buydu” ifadelerini kullandı.

Tasarıya ilişkin sürece de değinen Bıçaklı, komitedeki görüşmelerin Haziran ayına kadar devam edebileceğini belirterek, “Tahminimce komitede Haziran ayına kadar bu tasarı görüşülecek. Haziran’da da duruma göre hareket edilecek” şeklinde konuştu.

“Sadece HP’yi budamak çözüm değil”

Devletin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bıçaklı, yalnızca hayat pahalılığı düzenlemesine odaklanmanın yeterli olmayacağını vurguladı. Bıçaklı, devletin gelirlerini artırmak ve giderlerini azaltmak için farklı alanlarda da adımlar atılması gerektiğine dikkat çekerek, sendikalar olarak bu konudaki önerilerini hükümete sunacaklarını ifade etti.

“Onurlu mücadele sonuç verdi”

Eylemlilik sürecine de değinen Bıçaklı, sendikaların ve halkın sergilediği duruşun belirleyici olduğunu belirtti. “Eylemlilik sürecinde çok onurlu bir mücadele verildi. Dik duruş sergilendi” diyen Bıçaklı, halka rağmen dayatmaların doğru olmadığını ve haklı talepler karşısında kararlı duruşun sonuç getirdiğini söyledi. Bıçaklı, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

"Eylemler sürecek, genel grev yok"

Erken seçim konusuna da değinen Bıçaklı, sendikaların bu konudaki tavrının net olduğunu ifade etti. Genel grev kararı alınmayacağını belirten Bıçaklı, erken seçim gerçekleşene kadar eylemlerin devam edeceğini açıkladı.

Gözler Meclis Genel Kurulu’nda

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu’nun günün ilerleyen saatlerinde toplanması ve alınan karar doğrultusunda HP yasa tasarısının alt komiteye çekilmesinin resmiyet kazanması bekleniyor.