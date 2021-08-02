“Hayallerimin peşinden gittim”

Derya ULUBATLI

İngiltere Southampton Üniversitesi’nde muhasebe ve finans okuduktan sonra adaya dönen Dilem Kasapoğluları, geçirdiği zorlu bir süreçten sonra hayallerinin peşinden gitmeye karar veriyor…

2019 yılında kendi yoga stüdyosunu kuran Kasapoğluları, hobi olarak başladığı yoga eğitimlerini mesleği haline getirerek kendine keyifle gidebileceği bir iş alanı yaratıyor. Bir yaşam tarzı olarak gördüğü yogayı hayatının merkezine alan Kasapoğluları geçirdiği süreci şöyle anlatıyor: “2009-2013 yılları arasında İngiltere’de muhasebe ve finans eğitimi aldıktan sonra adaya döndüm. İş olarak yaklaşık 6 yıllık bir kurumsal şirket geçmişim oldu. 1 yıl özel bir şirkette direktör yardımcısı olarak çalıştıktan sonra bir bankaya girdim. Bankada geçirdiğim 5 yılın ardından psikolojik olarak derin bir bunalıma girdim ve 2019’a girerken bir şeyleri değiştirmek istediğime karar verdim”.

Nisan 2019’da eşinin önerisiyle yoga eğitmenlik kursuna başladığını dile getiren Kasapoğluları, başlarda bunu sadece bir rahatlama aracı olarak gördüğünü, yogayı iş olarak yapmaya karar vermenin kendisi için kolay olmadığını söylüyor.

“Konfor alanımdan çıkmak benim için büyük cesaretti”

İstifa ettiğinde yeni bir iş planı olmadığını söyleyen Kasapoğluları, “Banka benim konfor alanımdı. İyi bir maaş ve düzenli yatırımlarım vardı. Orayı bırakıp kendi işime yönelmek benim için çok korkutucu oldu” diyor. Başlarda doğru yolda olup olmadığına dair endişeleri olduğunu belirten Kasapoğluları, bu yola girerken ailesinin de kendi kadar endişeli olduğunu dile getiriyor: “Başlarda ailem de biraz üzüldü. Okuduğum mesleği yapmayacağım için şikayet etti ama şu an bulunduğum noktayı görünce onlar da mutlu oldu”.

“Evimdeki boş bir odayla başladım”

Kasapoğluları, başlarda iş kurabilmek için maddi bir güçleri olmadığını ve evlerindeki boş bir odayı yoga stüdyosuna çevirerek işe başladığını anlatıyor… Sosyal medya üzerinden yaptığı duyurular sayesinde adını duyurmaya çalışan Kasapoğluları, geçirdiği süreci şöyle ifade ediyor: “Başta koşullarım çok elverişli değildi. Yatırım yapacak durumda değildik. Sosyal medyada yaptığım duyurular sayesinde ilk müşterim çocukluk arkadaşım oldu. Bir iki derken insanlar artmaya başladı ve evdeki oda ancak 4 kişiyi sığdığı için artık bunu büyütmem gerektiğini düşündüm. Böylece kendi yoga stüdyoma giden yol açılmış oldu”.

Farklı yer değiştirmelerin ardından Aralık 2019’da kendi yoga stüdyosunu açtığını söyleyen Kasapoğluları, “stüdyoyu açarken bir yıl önce nerede olduğumu düşünüp çok duygulandım” diyor.

“Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum”

Kasapoğluları, yoga eğitmenliğini meslek olarak seçtikten sonra çok mutlu olduğunu söylerken, daha fazla insana ulaşmak için sürekli kendini geliştirdiğini de sözlerine ekliyor. Çocuk ve hamile yogası için de eğitimler aldığını belirten Kasapoğluları COVID-19 döneminde uluslararası ortama da açılma şansı bulduğunu şu sözlerle anlatıyor: “COVID sonrası videolar çekip sosyal medyada paylaşmaya başladım. Bunlar talep görünce Türkiye’den bana ulaşan insanlar oldu. Oradaki online bir platformda tek Kıbrıslı yoga eğitmeni olarak yer aldım ve bu sayede yeni uluslararası öğrencilerim olmaya başladı. Bu benim için çok önemli bir başarıydı ve büyük bir mutluluk oldu. Sürekli kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Daha çok insana dokunmaya çalışıyorum çünkü bu işten çok keyif alıyorum”.

“Hayallerimize ulaşmak için yola çıkmaktan korkmamalıyız”

Konfor alanlarımızın bizi hapsettiğini dile getiren Kasapoğluları, “konfor alanımız dışına çıktığımızda daha da büyüyoruz, özgürleşiyoruz ve gerçek kimliğimizi bulabiliyoruz” diyor. Kasapoğluları hayallere ulaşmak için cesaret gösterilmesi gerektiğini belirtirken, denemekten korkmamak gerektiğini de söylüyor: “Bunun kolay olmadığını biliyorum. Benim için de halen zorluklar var ama inanın buna değer. Korkunun sizi geride tutmasına izin vermeyin. Yola çıkmaktan korkmayan herkesin hayallerine ulaşabileceğini düşünüyorum”.