Havalimanında 19 kilo Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Larnaka Havalimanı’nda bir yolcu beraberinde, 19 kilodan fazla Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Alithia’nın haberine göre cumartesi Avrupa’dan Kıbrıs’a gelen 45 yaşındaki bir yolcunun bavulunda yapılan aramada, 37 ambalaj içinde toplam 19 kilo 366 gram ağırlığında kurutulmuş Hint keneviri türü uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu ile yakalanan yolcu, Pazar sabah Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 4 gün tutukluluk emri alındı.