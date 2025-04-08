Havadaki toza dikkat

Meteoroloji Dairesi, bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayıp yarın akşama kadar süreceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozun yarın saat 19.00’a kadar bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.