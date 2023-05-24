“Havada asit yağmuruna neden olabilecek kirlilik yok"

Meteoroloji Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi, “İtalya’daki Etna Yanardağı’ndan yükselen kül bulutlarının Kıbrıs adasına ulaştığı ve asit yağmuruna yol açabileceği” yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, şu an için havada asit yağmuruna neden olabilecek kirlilik tespit edilmediği duyuruldu, her iki dairenin konuyla ilgili 7/24 değerlendirme ve bilgilendirme yapacağı belirtildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin hava kalitesi ölçüm verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, Kükürt Dioksit (SO2) değerlerinin İskele’de 4,2, Kalecik’te 2,0, Alevkayası’nda 0,7, ve Teknecik’te 1,5 µg/m3 (mikrogram/metreküp) olduğu belirtildi.

Bu veriler ışığında asit yağmuruna sebep olabilecek kirliliğin tespit edilmediği kaydedildi.

Meteoroloji ile Çevre Koruma Dairesi'nin ortak açıklamasında, İtalya’nın Sicilya adasında bulunan ve 21 Mayıs’ta aktif hale gelen Etna yanardağından yükselen kül bulutlarının Doğu ve Kuzey Doğu yönlerinden esen yer rüzgarının etkisiyle Cezayir ve Tunus’a doğru hareket edeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.