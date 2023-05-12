Hava sıcaklığı artıyor

Hava sıcaklığının ilerleyen günlerde 34 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı bu sürede, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 27- 30 ºC, diğer günlerde ise 31 - 34 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.