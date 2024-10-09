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Hava ılık ve nemli... Yağmur beklenmiyor

Hava ılık ve nemli... Yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki hafta alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi önümüzdeki hafta alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Hava yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri parçalı ve az bulutlu; Pazartesi parçalı bulutlu; Salı ve Çarşamba parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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