Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay ve Bingöl'de deprem meydana geldi.

Saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.

Malatya'da da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.