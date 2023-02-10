Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi 90. saatte enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.