Hatay-Kıbrıs deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Hatay ile Kıbrıs arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak.
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Hatay ile Kıbrıs arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak.
Hatay Deniz Otobüsü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Akdeniz’deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-Kıbrıs hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir” denildi.
Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği bildirildi.
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