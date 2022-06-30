Hastaneye yatan çocuk Covid-19 vakalarında artış
Güneyde Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’ne yatan çocuk koronavirüs vakalarında son günlerde artış olduğu belirtildi.
Güneyde Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’ne yatan çocuk koronavirüs vakalarında son günlerde artış olduğu belirtildi.
Haravgi gazetesi Makarios Hastanesi Pediatri Müdürü Avraam İlias’ın açıklamasına dayanarak, son günlerde çocuklardaki Covid-19 vakalarının arttığını belirtti.
Habere göre İlias yaptığı açıklamada, günde ortalama 2 veya 3 çocuk (koronavirüs vakası) gelirken şimdi ise bu rakamın 6 veya 7’ye çıktığını söyledi.
İlias, hastaneye başvuran Covid-19 çocuk vakaların genellikle bebekler ve 5 yaş altındaki çocuklar olduğuna dikkati çekerken çocuklarda yüksek ateş, iştahsızlık, mide-bağırsak bozuklukları gibi semptomlar görüldüğünü belirtti.
Gazete bugün hastanede 6 çocuğun tedavi gördüğünü, geçen salı günü 3 çocuğun taburcu edildiğini, 2 çocuğun ise hastaneye giriş yaptığını yazarken 6 çocuktan 2’sinin bir yaşından küçük olduğunu yazdı.