Hastanedeki bölümler taşınacak mı?

LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NDE 11 BİNA ‘RİSKLİ’

Binalar ve risk sıralamaları şöyle:

Thalassameia Merkezi& Kan Bankası: 274 Tıbbi Atık: 342 Hemodiyaliz Arıtma: 354 Nükleer Tıp ve Hemodiyaliz: 373 Poliklinik: 478 Onkoloji: 511 Barış Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi: 570: Ayaktan Tanı Tedavi Merkezi: 635 Bilgi İşlem: 665 Adli Tıp: 736 Endokrin ve Diyabet Merkezi: 761.

Ayşe GÜLER

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)’nun Deprem Risk Analizi Raporu’nun ilk aşamasında üst sıralarda yer alan Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesindeki Thalassaemia Merkezi, Kan Bankası ve DNA Laboratuvarı’yla ilgili süreç başladı.

Hastanenin 11 farklı binası risk listesinde yer alsa da Sağlık Bakanlığı ilk etapta, söz konusu binaya yönelik yol haritası belirlemek için çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, bu binanın taşınması ya da yıkılmasına yönelik kararın verileceği ikinci etap çalışmasının sonuçlanmasını beklendiğini söyledi.

Oygar, her 3 binanın sorumlularıyla görüşme yaptıklarını ve olası bir taşınma durumunda gerekli ihtiyaç listesini hazırlanmasını istediğini açıkladı, çalışmanın bugün ya da yarın tamamlanacağını ifade etti.

“Bu merkezleri, test sonuçları sağlıklı çıkacak boş binalara taşıyıp, taşıyamayacağımıza karar vereceğiz” diyen Oygar, “Ya da ayrı bir şey mi düşüneceğiz bunu kararlaştıracağız. Şu an ilk aşamadayız” şeklinde konuştu.

Atılacak adımlara yönelik takvim henüz netleşmezken, Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, endişeli ve korku içerisinde olduklarını söyledi.

Beşevlerli, “Hepimiz, hastalar ve orada çalışan personel risk altında” dedi.

Günde 15 kişinin Thalassemia Merkezi’nde tedavi aldığını belirten Beşevlerli, “Hepimizin bir elinde iğne ve demir askılar var. Bina çökerse ya da deprem olursa demirlerle kapıya gidene kadar enkaz altında kalırız. Ülke için facia olur” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı ise bu konuda önceki hükümetlerin uyarıldığını ancak dikkate alınmadıklarını kaydetti.

Onbaşı, “Şu anda söz konusu binanın taşınması gündemde. Ancak hangi binaya gidecek?” diye sorarak, ilk etapta merkezin Ayaktan Tanı Servisi’ne taşınabileceğinin konuşulduğunu ancak bu binanın da hastanedeki riskli yapılar arasında olduğunu belirtti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ait 11 ayrı bina ‘riskli’

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)’nun hazırladığı raporda Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ait 11 ayrı bina ‘riskli’ sıralamasında…

Buna göre ilk sırada; Thalassameia Merkezi& Kan Bankası bulunuyor. 800’e yakın bina içerisinde 274’üncü sırada yer alıyor.

Risk analiz raporunda Tıbbi Atık 342, Hemodiyaliz Arıtma 354, Nükleer Tıp ve Hemodiyaliz ise 373’üncü sırada.

Poliklinik Blok 10 ise 478, Onkoloji ise 511’inci sırada…

Barış Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi 570’inci, Ayaktan Tanı Tedavi Merkezi 635’inci, Bilgi İşlem 665, Adli Tıp 736’ıncı, Endokrin ve Diyabet Merkezi 761’inci sırada yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI NE YAPACAK?

Önce ihtiyaç listesi, sonra taşınma ya da farklı bir çözüm

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar:

“Olası taşınma durumunda ihtiyaç listesi belirleniyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, İnşaat Mühendisleri Odası’nın depreme dayanıklılık raporunda Thalassaemia Merkezi, Kan Bankası ve DNA Laboratuvarı’nın risk analizinde üst sırada yer aldığını kaydetti, bu binanın taşınması ya da yıkılmasına yönelik kararın verileceği ikinci etap çalışmanın sonuçlanmasını beklendiğini söyledi.

Oygar, her 3 binanın sorumlularıyla görüşme yaptıklarını ve olası bir taşınma durumunda gerekli ihtiyaç listesini hazırlanmasını istediğini açıkladı.

Çalışmanın bugün ya da yarın tamamlanacağını ifade eden Oygar, Şehir Planlama Dairesi ile yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.

Oygar, “Bu merkezleri, test sonuçları sağlıklı çıkacak boş binalara taşıyıp, taşıyamayacağımıza karar vereceğiz. Ya da ayrı bir şey mi düşüneceğiz bunu kararlaştıracağız. Şu an ilk aşamadayız” şeklinde konuştu.

İkinci toplantı sonrasında sürecin şekilleneceğine yönelik de bilgi veren Oygar, “İş uzayacaksa, başka takvimlendirme yapabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

THALASSEMİA DERNEĞİ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli:

“Endişeli ve korku içerisindeyiz. Kapıya gidene kadar enkaz altında kalırız”

Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, endişeli ve korku içerisinde olduklarını söyledi.

Beşevlerli, “Hepimiz, hastalar ve orada çalışan personel risk altında” dedi.

Günde 15 kişinin Thalassemia Merkezi’nde tedavi aldığını belirten Beşevlerli, “Hepimizin bir elinde iğne ve demir askılar var. Bina çökerse ya da deprem olursa demirlerle kapıya gidene kadar enkaz altında kalırız. Ülke için facia olur” şeklinde konuştu.

Beşevlerli, “Hastalar sürekli bana ne yaptığımı soruyor, korktuklarını ifade ediyor” dedi.

Bu binadaki sıkıntının uzun süredir devam ettiğini ve ihmal edildiğini kaydeden Beşevlerli, “Yıllardır bu konuyu kimse görmüyor. Defalarca dile getirdik” diye konuştu.

Bu konuda nasıl bir adım atılacağına hasta grubu ve çalışanlarla ortak karar verilmesinin şart olduğuna dikkat çeken Beşevlerli, iyi bir tedavi alabilecekleri, sağlıklı bir ortama taşınmaları gerektiğini de ifade etti.

TIP-İŞ NE DÜŞÜNÜYOR?

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı:

“Taşınacak ama nereye?”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Şükrü Onbaşı ise bu konuda önceki hükümetlerin uyarıldığını ancak dikkate alınmadıklarını kaydetti.

Onbaşı, “Şu anda söz konusu binanın taşınması gündemde. Ancak hangi binaya gidecek?” diye sorarak, ilk etapta merkezin Ayaktan Tanı Servisi’ne taşınabileceğinin konuşulduğunu ancak bu binanın da hastanedeki riskli yapılar arasında olduğunu belirtti.

3 servisin de bir arada taşınması gerektiğini vurgulayan Onbaşı, hem çalışanlar hem de hastaların endişeli olduğunu kaydetti.

Onbaşı, “Prefabrik yapıya yerleştirilmeli ve yıkılarak yeniden yapılması gerekiyor. Bunun için de kaynağa ihtiyaç var” dedi.