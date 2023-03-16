Hastanede tehlike çok büyük

▶ Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra: İMO’dan gelecek detaylı raporu bekliyoruz şuan için nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz . Yeni bir hastane için bütçe yok, ‘ depremde yıkılır’ sonucu çıkarsa, hastaları dayanıklı sağlık merkezlerine göndereceğiz

Türkiye’den getirtilen 4 uzman:

“Bu bölgede taş taş üstüne koymayın”

▶ Öte yandan 2014 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Ömer Gür, hastanenin son olarak CTP iktidarı döneminde analiz edildiğini söyledi, Türkiye’den getirtilen 4 uzmanın “bu bölgede taş taş üstüne koymayın, yeni bir hastaneye ihtiyacınız var” uyarısında bulunduklarını, yeni bir hastane için arazi temin edildiğini ancak hükümetin düşmesi sonucu inşaatın başlayamadığını kaydetti.

Batuhan BORAKAN

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından 800’e yakın kamu binasına yönelik yapılan “depreme dayanıklılık risk analizlerinde” Kıbrıs’ın kuzeyinin en büyük devlet hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesi içerisindeki ana bina dâhil toplam 11 binanın ‘riskli’ olduğu saptandı.

YENİDÜZEN, hastanenin ana binasının bodrum katındaki duruma ilişkin görüntülere ulaştı. Elde edilen fotoğraflarda, binanın temelindeki kiriş ve kolonların zarar gördüğü, duvarlardaki betonun döküldüğü görülüyor…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, İMO’dan gelecek detaylı raporu beklediklerini belirterek, “şuan için nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz” dedi.

Altuğra, “Hükümetin yeni bir hastane yapma bütçesi var mı?” sorusuna ise “Böyle bir bütçe yok, eğer ki raporda ‘depremde yıkılır’ sonucu çıkarsa hastaları dayanıklı sağlık merkezlerine götüreceğiz” yanıtını verdi.

Öte yandan 2014 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Ömer Gür, hastanenin son olarak CTP iktidarı döneminde analiz edildiğini ve Türkiye’den getirtilen 4 uzmanın “bu bölgede taş taş üstüne koymayın, yeni bir hastaneye ihtiyacınız var” uyarısında bulunduklarını söyledi.

Gür, rapor üzerine 2016 yılında TC Elçiliği’nden yeni bir hastane için yardım istediklerini, 290 bin metrekare alanın Meclis kararıyla hastane için ayrıldığını, ancak bu kararın hemen ardından hükümetin düştüğünü, bu nedenle inşaata başlayamadıklarını da belirtti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 11 bina ‘riskli’

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 800’e yakın kamu binasının depreme karşı dayanırlığıyla ilgili bilimsel gözlem ve analizler yaptı. Yapılan “depreme dayanıklılık analizlerinde” Kıbrıs’ın kuzeyindeki en büyük devlet hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin birçok bölümünde hasarlar tespit edildi.

Kolon ve kirişlerin durumu içler acısı…

YENİDÜZEN, hastanenin ana binasının bodrum katındaki duruma ilişkin görüntülere ulaştı.

Elde edilen fotoğraflarda, binanın temelindeki kiriş ve kolonların zarar gördüğü, duvarlardaki betonun döküldüğü görülüyor…

Sağlık Bakanı Altuğra:

“Şuan için nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yapılan analizde ‘depremde yıkılır’ sonucu çıkarsa alternatifiniz var mı?” sorusuna, “Şuan için nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz… İMO’dan çıkacak detaylı raporu bekliyoruz. Çıkan sonuca göre gerekli önlemleri alacağız” dedi.

“Yıkılır sonucu çıkarsa, hastaları dayanıklı sağlık merkezlerine götüreceğiz”

Altuğra, “Hükümetin yeni bir hastane yapma bütçesi var mı?” sorusuna ise “Böyle bir bütçe yok, eğer ki raporda ‘depremde yıkılır’ sonucu çıkarsa hastaları dayanıklı sağlık merkezlerine götüreceğiz” yanıtını verdi.

Eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gür:

“2014’te 4 uzman geldi, ‘yeni hastaneye ihtiyacınız var’ dendi”

2014 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Ömer Gür, hastanenin son olarak CTP iktidarı döneminde analiz edildiğini ve Türkiye’den getirtilen 4 uzmanın “bu bölgede taş taş üstüne koymayın, yeni bir hastaneye ihtiyacınız var” uyarısında bulunduklarını söyledi.

Hastanenin dere yatağı içerisinde bulunduğunu söyleyen Gür, “Yapımına 1974 yılından önce başlanmıştı. O süreçte inşa edecek başka bir yer yoktu. Zemini maalesef sağlam değil” ifadelerini kullandı.

“Kararın ardından hükümet düştü, inşaat başlayamadı”

Gür, rapor üzerine 2016 yılında TC Elçiliği’nden yeni bir hastane için yardım istediklerini, 290 bin metrekare alanın Meclis kararıyla hastane için ayrıldığını, ancak bu kararın hemen ardından hükümetin düştüğünü, bu nedenle inşaata başlayamadıklarını da belirtti.

TIP- İŞ Ba ş kanı Ş ükrü Onba ş ı: Deprem olsa ve yıkılsa ne yapacaklar?

Katıldığı bir konferansta konuşma yapan TIP-İŞ Başkanı Şükrü Onbaşı Sağlık Bakanına, “Deprem olsa ve yıkılsa ne yapacaksınız?” sorusunun yanıtını alamadım. Rapordan tahliye edilmesi yönünde bir sonuç çıksa ne yapacaklar? Hazırlıklar şimdiden başlamalı. Bugüne kadar 2 kez analiz yapıldı, Türkiye’den 2014’te ekipler geldi. Gerekli analiz sonuçları Sağlık Bakanlığı’nda var” dedi.