Hastanede pozitif vaka sayısı artıyor

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde vaka sayısı artıyor. Acil Durum Hastanesi’nde 5 hemşirenin pozitif çıkması sonrasında Ayaktan Tanı Merkezi’nde de pozitif hemşire sayısı 2’ye yükseldi.

Pozitif çıkan hemşirelerin, yakın temaslısı 10 hemşire karantinaya alınırken, temaslı ekibinin çalışmaları sürüyor.

7 hemşire pozitif, 3 doktor temaslı…

Damla Dabiş’in sunduğu Havadis Web TV’ye konuşan Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, temaslı ekibinin bulaş riskini azaltmak için gerekli önlemleri aldığını kaydetti. Uçaner, toplamda 7 hemşirenin pozitif olduğunu bunların yanı sıra yine Pandemi Hastanesi’nde nöbet tutan 3 doktorun da temaslı olarak karantinaya alındığını duyurdu.