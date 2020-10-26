Hastane’de COVID!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir hasta refakatçisi ve Diş Hastalıkları Klinik Bölümü Sorumlusu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir günde iki kişide Covid-19 tespit edilmesi Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde paniğe neden oldu.

İki vakaya ilişkin de hem hastane içerisindeki, hem de özel temaslıların tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, bazı temaslıların karantina otellerine alınmaya başladığı öğrenildi.

Edinilen bir diğer bilgi ise hastane içindeki refakatçinin pozitif olduğu, buna karşın bakmakla yükümlü olduğu hastanın testinin ise negatif olduğu yönünde.