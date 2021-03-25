CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, 1980’li yıllarda Haspolat’ta inşa edilen Raif Rauf Denktaş Spor Salonu'nun şu anki durumunu Meclis gündemine taşıdı. Binaya ait asbest tavanın bölgede atıl durumda olduğunu anlatan Sıla Usar İncirli, bu durumun halk sağlığı açısından sakıncalarına dikkat çekti. İncirli şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda bina bir derneğe kiralandı. Bölge halkı bu durumu asbest tavanın atıklarını orta yerde görünce durumun farkına vardı. Biliyoruz ki eski binaların yapımında kullanılan asbest, gerekli tedbirler alınmadan sökülürse çok ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Asbest lifleri solunduğunda akciğerde birikir, kansere yol açar. Asbestli malzemelerin gerek üretiminde gerekse sökümünde çalışanlar gerekli önlemler alınmazsa bu maddeye maruz kalırlar.

Birinci sorun bölge gençleri için yapılmış olan bir tesisin başka bir derneği kiralanmış olması.

İkinci sorun ise asbest atıkların bir aydır açık havada hiç bir tedbir almadan bırakılması. Rüzgar esti, yağmur yağdı, insanlar bu havayı soludu, toprakları bu zehirle kirlendi. Farkında mısınız?

Çevre koruma dairesi çevre yasasına göre çevrenin olumsuz etkilenmemesi, insan sağlığının zarar görmemesi için atık yönetimiyle ilgili tüm kuralları izlemek zorundadır. Çevre Dairesi’nin bundan haberi var mı? İşçi sağlığı tehlikeye atıldı. Bölge halkının sağlığı tehlikeye atıldı. Çevre zarar gördü.

-İlk sorum bu tesisi hangi devlet kurumu bir derneğe kiraladı?

-İkinci sorum ise bu asbest atıklarının tahliyesinin bu korkunç ihmalinin hesabını kim verecek?