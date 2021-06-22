Haspolat’ta vahşet iddiası: “Köpeklere işkence edildi, biri öldürüldü, diğeri bulunamadı”

LTB Hayvan Barınağı sorumlusu Emre Batumlu, Haspolat’ta bir kişinin mandırasındaki iki köpekten birini demirle döverek öldürdüğünü iddia etti, işkence edilen diğer köpek ise bulunamadı.

LTB Hayvan Barınağı sorumlusu Emre Batumlu, Yenidüzen’e yaptığı açıklamada, Haspolat’ta bir kişinin iki köpeğe şiddet uyguladığını, köpeklerden birini öldürdüğünü açıkladı. Diğer köpek ise bulunamadı.

Bölgede dolaşan çocuklar tarafından olayın fark edildiğini aktaran Batumlu, belediye ekipleri olarak olay yerine vardıklarında köpeklerden birinin çok kötü bir şekilde öldürüldüğünü, diğerinin ise bulunamadığını iddia etti.

Batumlu, köpekleri döven ve öldüren kişinin olayı itiraf ettiğini ve polise ifade verdiğini de söyledi.

Görgü tanıklarının ve belediye ekiplerinin de polise ifade verdiğini aktaran Batumlu, olay karşısında şok olduklarını ve çok üzüldüklerini belirtti.