Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü'nü dışarıda geçirdi

Haspolat İlkokulu, 3 Kasım Okul Dışarıda Günü'nü, okul dışında gerçekleştirdiği etkinliklerle kutlarken, eğlenceli ve eğitici bir gün geçirdi.

Okul Dışarıda Günü, hem açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak hem de çocukların açık havada zaman geçirmelerinin fiziksel ve zihinsel sağlıkları için önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan küresel bir kampanyadır. Okul Dışarıda Günü’nde dünyanın dört bir yanından binlerce okul, sınıflarını açık havaya taşır ve derslerini oyun yoluyla işler.

Haspolat İlkokulu da 3 Kasım Okul Dışarıda Gününde okul müdürü Hatice Kuluma eşliğinde Haspolat’ta bulunan Bayur Tarım Ürünlerini ziyaret etti. Bayur Tarım Ürünleri direktörü Kemal Bayur, burada yapılan tarım ve üretim faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Bayur Tarım Ürünleri gezisi sonrasında tüm okul öğrencilerine süt ikramında bulunuldu. Öğrenciler açısından oldukça yararlı olan etkinlik sonrasında ise Haspolat İlkokulu kafilesi, Taşkent’e gitti.

Taşkent’te, Taşkent Doğa Parkına giden Haspolat İlkokulu kafilesi burada da eğitici bilgilendirmelerden sonra Taşkent Piknik Alanında piknik yaparak, Okul Dışarıda Gününü dışarıda, güzel ve eğitici bir şekilde tamamladı.