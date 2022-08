Hasipoğlu: “Katılım için çaba gösterilmemişse, kimse bizim hatırımıza davet göndermez”

4-8 Ağustos 1991 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 20. İslam Devletleri Bakanlar Kurulu toplantısında KKTC’nin gözlemci statüsü güçlendirilerek, İİT’nın tüm komite ve İslam Kalkınma Bankası gibi bağlı kuruluşlarının çalışmalarına katılma imkanı (to take part effectively in the work and activities and meetings of all the organs of the OIC, including its subsidiary organs and affiliated institutions) sağlanmıştır. İslam Spor ve Dayanışma Federasyonu’nu da İİT”nin bir bağlı kuruluşu olduğu, kendi tüzüğünde açıkça yazmaktadır. Sadece bu madde bile bizim Konya”da olmamızı sağlayabilecek önemli bir karardır.