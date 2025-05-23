Lady’s Mile plajıyla ilgili alarm durumu sona erdi

Lady’s Mile plajıyla ilgili alarm durumunun sona erdiği ve İngiliz üslerinin plajın suyunun temiz olduğu konusunda açıklama yaptığı haber verildi.

İngiliz Üs makamlarının Ağrotur bölgesinde bulunan “Lady’s Mile” isimli plajda deniz suyunun kirli olduğunu açıklayarak, halka bölgede denize girmemesi çağrısı yapmasının ardından gelişen alarm durumunun sona erdiğini yazan Alithia gazetesi, İngiliz üsleri tarafından yapılan analizlerin su kalitesinde önemli bir iyileşme olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

İngiliz üslerinin bunun ardından bölgedeki suyun yüzmek için güvenli olduğunu açıkladığını kaydeden gazete, açıklamada analiz sonuçlarıyla ilgili daha fazla detaya yer verilmediğine işaret etti.

İngiliz üslerinin kirliliğinin olası nedenlerini Kıbrıslı Rum yetkililerle iş birliği içinde araştırmayı sürdürdüğü, bununla birlikte su kalitesiyle ilgili kontrollerin Kıbrıs Cumhruiyeti ile iş birliği içinde önümüzdeki haftalarda devam edeceği de belirtildi.