Erhan Yeşilırmak polisten kaçarken ikinci kattan atladı, yaralandı

Polisten kaçarken ikinci kattan atlayan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın 36 yaşındaki kardeşi Erhan Yeşilırmak yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, işlediği suç nedeniyle hakkında mahkeme tarafından tutuklama emri bulunan Erhan Yeşilırmak bugün 01.00 sıralarında, Girne’de bir eğlence mekanında polis ekibini gördükten sonra işletmenin ikinci katından (yerden 7 metre yükseklikten) atladı.

Sağ ayak bileği kırılan Erhan Yeşilırmak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Servisinde müşahede altında tutuluyor.

Erhan Yeşilırmak mahkeme emri gereği tutuklandı.