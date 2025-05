“Yurtta ve dünyada Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma mücadelemiz artarak devam ediyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, İstanbul’da CHP’nin ev sahipliğinde Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantılarını tamamladıklarını belirtti, TDP ile hazırladıkları ortak metne dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Şahali, “Yurtta ve dünyanın her yerinde, Kıbrıs Türk Halkı'nın varlığıyla haklarını koruyup geliştirme mücadelemiz her gün ve her platformda artarak devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Şahali’nin paylaşımı şöyle:

İki gündür İstanbul'da devam eden Socialist International Konsey toplantılarını tamamladık.

Dünyanın her yerinde yaşanmakta olan savaşları, demokrasi bunalımını, adalet arayışını ve insan hakları ihlallerini yoldaşlarımızla enine boyuna ele aldık.

Konsey'de TDP ile birlikte hazırladığımız,

-Kıbrıs Sorunu'nun iki bölgeli, iki toplumlu ve toplumların siyasi eşitliğine dayalı Federasyon yoluyla çözülmesine çok güçlü bir vurgu yapan,

-Kıbrıslı liderleri BM çatısı altında müzakere masasına çağıran,

-güven yaratıcı önlemler bağlamında yeni geçiş noktalarının açılmasına destek veren,

-karma evliliklerden doğanların haklarının gözetilmesini isteyen ve

- Schengen sürecinin Kıbrıs Türk Halkı'nın haklarını görmezden gelerek ilerletilmesine karşı duran karar önerimiz oy birliği ile kabul edildi.

Yurtta ve dünyanın her yerinde, Kıbrıs Türk Halkı'nın varlığıyla haklarını koruyup geliştirme mücadelemiz her gün ve her platformda artarak devam ediyor...