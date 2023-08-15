Hasan Kalay’ın ölüm sebebi kalp...

Girne Turizm Limanı’nda, önceki gün bir geminin yolcu salonu içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Hasan Kalay’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin; “kalp hastalığı, akciğer hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de hırsızlık

Girne’de, 26 Şubat – 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Zeytinlik’te bir evden üç adet televizyon, bir adet hoparlör ve ev önünde park halinde bulunan bir salon araç çalındı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.D. (E-18) ve O.C. (E-20) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.