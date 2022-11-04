Häring piyanosu ile seçkin Alman Klasik Bestecileri’ni Lefkoşa’ya taşıdı

Murat OBENLER

“2022 Alman Dili Haftaları” programı 3 Kasım Perşembe akşamı Naci Talat Vakfı’nda yer alan Alman piyanist Mario Häring tarafından sunulan piyano resitali ile sürdü. Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği tarafından organize edilen ve Almanya Büyükelçiliği tarafından desteklenmekte olan resital ile müzikal yorumları “teknik mükemmellik” olarak da tanımlanan piyanist Mario Häring ilk kez Kuzey Kıbrıs'ta sanatseverlerle buluştu. Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Sayın Anke Schlimm, Vakıf Başkanı Dr. Sıla Usar ve Dernek Başkanı İbrahim Toprakçı, milletvekilleri ve çok sayıda sanatseverin katıldığı resitalde Häring, Beethoven,,Wagner,Listz,Brahms,Schumann gibi Alman bestecilerinin eserlerini seslendirdi.

Toprakçı: “2022 Alman Dili Haftaları” programı çerçevesinde güzel bir sanatsal etkinlik için biraraya geldik”

Gecede ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği Başkanı İbrahim Toprakçı, “2022 Alman Dili Haftaları” programı çerçevesinde güzel bir sanatsal etkinlik için biraraya geldiklerini belirterek piyanist Mario Häring,Büyükelçi Schlimm,Vakıf Başkanı Usar ve emeği geçen herkese teşekkür ederek iyi dinletiler diledi.

Usar: ““Avrupa’nın son bölünmüş başkenti Lefkoşa’nın birleştirilmesi için hayallerimiz de mücadelemiz de sürüyor”

Naci Talat Vakfı Başkanı Dr. Sıla Usar ise Alman Büyükelçiliği ve Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği iş birliğinde Naci Talat Vakfı Barış ve Demokrasi Evi’nde Almanya'nın önemli genç kuşak piyanistlerinden Mario Häring’i ağırlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek resitalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm taraflara ve kişilere teşekkür etti. Usar, “Avrupa’nın son bölünmüş başkenti Lefkoşa’nın birleştirilmesi için hayallerimiz de mücadelemiz de sürüyor.Bu tür sanatsal etkinlikler de bu mücadelemize önemli katkılar koyuyor,iki toplumdan sanatseverleri buluşturuyor ve önümüzdeki dönemde daha da fazla devam etmesini umuyoruz.” dedi.

Schlimm: “Kıbrıs’ta iki topluma yönelik etkinlikler düzenlemeye ve yakınlaşmayı desteklemeye özen gösteriyoruz”

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Sayın Anke Schlimm ise çok çeşitli etkinliklerin olduğu “2022 Alman Dili Haftaları” programı hazırladıklarını ifade ederek piyanist Mario Häring’in vereceği resitalin de kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.Alman dilinin yaygınlaştırılması ve daha fazla insana dokunması için faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Schlimm etkinliğin gerçekleşmesinde başta sanatçı Häring olma üzere emeği geçen,katkı koyan Dernek,Vakıf ve kişilere teşekkür etti. Kıbrıs’ta iki topluma yönelik etkinlikler düzenlemeye ve yakınlaşmayı desteklemeye özen gösterdiklerini, bu gece de sanatın insanları buluşturduğunu gördüğünü kaydeden Schlimm herkese katıldıkları için teşekkür etti.