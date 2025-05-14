“Hapı Yuttuk 2” oyunu YDÜ’de sahnelenecek

Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü, izleyicilerine unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Altı skeçten oluşan “Hapı Yuttuk 2” adlı komedi oyunu, 15 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda sahnelenecek.

“Yine Komedi Var” sloganıyla, 28 kişilik bir oyuncu kadrosunun sahneye koyacağı oyunun yönetmenliğini ise Ali Birsen üstleniyor. Aile ilişkileri, öğrencilik halleri, sevgililik durumları ve güncel sosyal konular mizahi bir dille işleyen oyun; gündelik hayatın içinden tanıdık sahnelerle güldürürken aynı zamanda düşündürmeyi de hedefliyor.

İnteraktif tiyatro öğeleri ile zenginleştirilen oyunda, seyirci sadece izleyici olmakla kalmayacak, zaman zaman sahnenin bir parçası haline gelerek kahkahalara ortak olacak. İzleyiciyle sahne arasında kurulan bağ, gösteriyi daha dinamik ve etkileyici bir hale getirecek. Genç yeteneklerin sahne aldığı, bol kahkahalı bu keyifli akşama tüm tiyatro severler ücretsiz olarak katılabilecek.

Sadece bir oyun değil, hayatın ta kendisi

Tiyatronun, toplumsal yaşamın bir yansı olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Hazırlanan bu oyun; gündelik hayatın mizahi yansımalarını güçlü bir şekilde sahneye taşırken, toplumsal değerler ve ilişkiler üzerine derin bir sorgulama fırsatı sunuyor. Öğrencilerimizin yaratıcı enerjileriyle hazırladıkları bu eğlenceli geceye katılmak, sizlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatacak” dedi.

Her bir skeç için titiz bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten oyunun yönetmeni Ali Birsen ise “İnteraktif tiyatro unsurlarıyla zenginleştirdiğimiz bu gece, seyirciyi yalnızca izleyici konumunda bırakmayacak, onları da oyunun bir parçası haline getirecek. ‘Hapı Yuttuk 2’ sadece güldürmek değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin, toplumun ve bireysel yaşamın derinliklerine dokunmak amacı güdüyor. Hepinizi bu benzersiz gösteriye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.