Hamitköy'de satışa hazır Hint keneviri bulundu, 6 kişi tutuklandı

Hamitköy’de Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır Hint keneviri türü uyuşturucu bulundu, 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen operasyon sonucu D.T.M.’nin (E-26) kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan T.I.M. (E-24) ve K.C.M.’nin (E-26) üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 60 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındı.

Aynı gün D.T.M.’nin (E-23) Lefkoşa’da kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede bağlantısı olduğu tespit edilen K.C.H.’nin (E-23) evinde yapılan aramada ise, yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan L.N.A. (K-26) ve D.Z.M. (E-26) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.