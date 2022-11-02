Hamitköy'de iş kazası: 1 ağır yaralı

Hamitköy'de bu sabah bir işletmeye ait bir ambarda bulunan van aracın bagajında oturduğu sırada, raylı bagaj kapısının kendiliğinden aşağıya doğru kapanması sonucu 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay bugün saat 09.00 sıralarında Hamitköy Eşref Buba Sokak'ta bulunan bir işyerinin ambarında gerçekleşti.

Söz konusu şahıs, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, kendisine yapılan ilk müdahale sonucunda yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.