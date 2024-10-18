Hamas, hareketin lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Hayye, Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti.

Siyasi Büro Üyesi Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." diye konuştu.

Hayye, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmadıkça, İsrail güçleri Gazze'den tamamen çekilmedikçe ve Filistinli tutuklular gözaltı merkezlerinden serbest bırakılmadıkça İsrailli esirlerin ülkelerine geri dönmeyeceğini vurguladı.