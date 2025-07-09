Hamas: Ateşkes önerisini kabul ettik

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları devam ederken, ateşkes görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği ve İsrail tarafından kabul edilen 60 günlük ateşkes teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Al-Nunu, ateşkesin sağlanabilmesi için 10 Filistinli esirin serbest bırakılacağı bilgisini paylaştı.

Hamas, ateşkes için hazırlıklı

Hamas’ın kabul ettiği ateşkes teklifi, Gazze Şeridi’ne yardım gönderiminin kesintisiz sürmesi ve İsrail’in saldırılarının durdurulmasını içeriyor. Al-Nunu, “Halkımızı korumak, soykırım suçunu durdurmak ve savaşın tamamen sona ermesini sağlamak için esneklik gösteriyoruz,” dedi. 60 günlük ateşkesin ilk aşamasında, yardımın serbestçe girişinin sağlanması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin engellenmesi için müzakereler devam ediyor.

Yardım akışının güvencesi

Al-Nunu, müzakerelerin en önemli iki konusunun Gazze’ye yardım akışının kesintisiz bir şekilde sağlanması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı alınacak tedbirler olduğunu belirtti. Ateşkesin ilk aşamasında, İsrail askerlerinin çekilme sınırlarının belirlenmesi gerektiğini ve bu sınırların Filistin halkının hayatını etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu adımların, müzakerelerin ikinci aşamasına zemin hazırlayacağını ifade etti.